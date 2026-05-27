Місія МВФ прибула до Києва для перегляду програми фінансування України

МВФ оцінюватиме виконання Україною програми розширеного фінансування.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва для зустрічей із представниками влади з метою першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд.

Про це заявила постійна представниця фонду в Україні Прішила Тофано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за статтею IV Угоди МВФ", – заявила вона.

Програму було схвалено наприкінці лютого 2026 року, однак для продовження фінансування Україна має виконати низку зобов'язань, зокрема ухвалити чотири податкові законопроєкти.

З них Верховна Рада у квітні продовжила військовий збір за ставкою 5% на три роки після війни, а законопроєкт про оподаткування цифрових платформ – так званий "податок на OLX"– підтримала лише в першому читанні.

Щодо скасування пільг зі сплати ПДВ для ФОПів з оборотом понад 4 млн гривень – цю вимогу відтермінували після того, як МВФ визнав чутливість питання.

Показово, що саме напередодні приїзду місії, 26 травня, Рада провалила законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до €150 – ще одну вимогу Фонду.