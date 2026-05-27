Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Місія МВФ прибула до Києва для перегляду програми фінансування України

27 травня 2026, 11:45
Місія МВФ прибула до Києва для перегляду програми фінансування України
Фото: Google
МВФ оцінюватиме виконання Україною програми розширеного фінансування.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва для зустрічей із представниками влади з метою першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд.

Про це заявила постійна представниця фонду в Україні Прішила Тофано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за статтею IV Угоди МВФ", – заявила вона.

Програму було схвалено наприкінці лютого 2026 року, однак для продовження фінансування Україна має виконати низку зобов'язань, зокрема ухвалити чотири податкові законопроєкти.

З них Верховна Рада у квітні продовжила військовий збір за ставкою 5% на три роки після війни, а законопроєкт про оподаткування цифрових платформ – так званий "податок на OLX"– підтримала лише в першому читанні.

Щодо скасування пільг зі сплати ПДВ для ФОПів з оборотом понад 4 млн гривень – цю вимогу відтермінували після того, як МВФ визнав чутливість питання.

Показово, що саме напередодні приїзду місії, 26 травня, Рада провалила законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до €150 – ще одну вимогу Фонду.

МВФвізит в Україну

Останні матеріали

Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється