Принц Гаррі прибув з несподіваним візитом до України

23 квітня 2026, 09:12
Це третій візит Гаррі до України з часу, коли путін розпочав повномасштабне вторгнення.

Молодший син короля Великої Британії, герцог Сассекський принц Гаррі 23 квітня прибув до Києва з неанонсованим візитом, повідомив британський журналіст Кріс Шіп та опублікував відео із вокзалу у столиці України.

"Приємно повернутися в Україну", - сказав Гаррі після того, як вийшов із потяга.

За словами журналіста, він розповів, що хотів "нагадати людям вдома та по всьому світу, з чим зіткнулася Україна, і підтримати людей і партнерів, які щодня, щохвилини виконують надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах".

Очікується, що у сьогоднішній промові на Київському безпековому форумі принц назве Україну "передовою лінією самої демократії". 

Він засудить воєнні злочини путіна як "систематичні та навмисні" і попередить, що війна в Україні – це "війна за цінності, а не лише за територію".

Це третій візит Гаррі до України з часу, коли путін розпочав повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

