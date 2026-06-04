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Президент Румунії призначив нового прем'єра та доручив йому сформувати уряд

04 червня 2026, 19:52
Президент Румунії призначив нового прем'єра та доручив йому сформувати уряд
Фото: zn.ua
Очільник держави зробив це призначення майже через місяць після відставки Іліє Боложана.
Президент Румунії Нікушор Дан призначив прем'єр-міністром Еуджена Томака, депутата Європарламенту та радника президента. Очільник держави зробив це призначення майже через місяць після відставки Іліє Боложана.
 
 
Про це повідомляє Digi24.
 
"Я доручаю Еуджену Томаку сформувати уряд на посаді прем'єр-міністра. Це важливий момент. У ході цього процесу між партіями коаліції виникли напруження, які посилилися, і, на жаль, ми дійшли до того, що для багатьох політиків партійні інтереси стають пріоритетними. Ситуація дійшла до того, що здається нормальним запрошувати до складу уряду саме ті політичні сили, проти яких румуни мобілізувалися рік тому",  – йдеться у повідомленні.
 
За його словами, оскільки партії не розуміють одна одну, єдиним рішенням є те, щоб прем'єр-міністр, незалежний від жодної партії в парламенті, вів Румунію в тому напрямку, якого хочуть румуни.
 
"Я обрав людину, незалежну від партій, але таку, що має необхідний досвід для обговорення з партіями, оскільки для цього потрібен консенсус і політичний досвід. Я очікую такої самої відповідальності від політичних партій", – сказав Дан.
 
Зі свого боку, Томак заявив, що представить румунському парламенту команду фахівців – технічний, а не політичний уряд. Еуджен Томак матиме 10 днів, щоб сформувати новий уряд і переконати парламентські партії надати йому вотум довіри.
Румуніяуряд

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