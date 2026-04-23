Принц Гаррі у Києві закликав путіна зупинити війну

23 квітня 2026, 12:55
Фото: 24 канал
Принц Гаррі сказав російському президенту, що "зараз ще є час, щоб зупинити цю війну".

Принц Гаррі 23 квітня прибув з неоголошеним візитом у Київ для того, щоб зокрема виступити на 18-му Київському безпековому форумі. Під час своєї промови Герцог Сассекський звернувся до владіміра путіна та адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє британський канал ITV.

"Протягом багатьох років цієї війни з величезними втратами та обмеженими здобутками стає дедалі очевидніше, що цей шлях не пропонує переможця – лише більші втрати. Президенте путіне, жодна країна не отримує вигоди від постійних втрат життів, які ми спостерігаємо", – сказав Герцог Сассекський у зверненні до владіміра путіна.

Окрім цього принц Гаррі звернувся до "американського керівництва", проте не згадав напряму ім'я Дональда Трампа. Герцог Сассекський зазначив, що США – його названа країна – відіграє "виключну роль" у цьому конфлікті, оскільки, коли Україна погодилася відмовитися від своєї ядерної зброї, Америка зобов’язалася захищати кордони України та її суверенітет.

"Це момент для американського лідерства – момент для Америки, щоб показати, що вона може виконувати свої зобов’язання за міжнародними договорами – не з милосердя, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності", – звернувся Принц Гаррі до адміністрації Трампа.

Під час свого візиту в Київ Принц Гаррі також має відвідати саперів благодійної організації Halo Trust, яку підтримувала його покійна мати, принцеса Діана.

Останні матеріали

Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Більше публікацій

