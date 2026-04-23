Принц Гаррі у Києві закликав путіна зупинити війну

Принц Гаррі сказав російському президенту, що "зараз ще є час, щоб зупинити цю війну".

Принц Гаррі 23 квітня прибув з неоголошеним візитом у Київ для того, щоб зокрема виступити на 18-му Київському безпековому форумі. Під час своєї промови Герцог Сассекський звернувся до владіміра путіна та адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє британський канал ITV.

"Протягом багатьох років цієї війни з величезними втратами та обмеженими здобутками стає дедалі очевидніше, що цей шлях не пропонує переможця – лише більші втрати. Президенте путіне, жодна країна не отримує вигоди від постійних втрат життів, які ми спостерігаємо", – сказав Герцог Сассекський у зверненні до владіміра путіна.

Окрім цього принц Гаррі звернувся до "американського керівництва", проте не згадав напряму ім'я Дональда Трампа. Герцог Сассекський зазначив, що США – його названа країна – відіграє "виключну роль" у цьому конфлікті, оскільки, коли Україна погодилася відмовитися від своєї ядерної зброї, Америка зобов’язалася захищати кордони України та її суверенітет.

"Це момент для американського лідерства – момент для Америки, щоб показати, що вона може виконувати свої зобов’язання за міжнародними договорами – не з милосердя, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності", – звернувся Принц Гаррі до адміністрації Трампа.

Під час свого візиту в Київ Принц Гаррі також має відвідати саперів благодійної організації Halo Trust, яку підтримувала його покійна мати, принцеса Діана.