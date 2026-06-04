Польща закриває небо вздовж кордонів з білоруссю та Україною
04 червня 2026, 19:10
Фото: з вільного доступу
Згідно з офіційною інформацією, обмеження діятимуть від 10 червня до 9 вересня 2026 року.
Вздовж кордонів із білоруссю та Україною у східній частині Польщі запроваджують обмеження повітряного руху. Причини такого рішення не розкриваються.
Про це повідомило польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).
Обмеження запроваджуються від 10 червня до 9 вересня 2026 року, однак не поширюються на польоти пасажирської авіації на висоті понад три кілометри. Таким чином, частина повітряного руху залишиться дозволеною за встановлених умов.
Згідно з представленими PANSA графіками, зона обмежень охоплює кордон із білоруссю та Україною на всій його протяжності.
Раніше повідомлялося, що росія у межах гібридної війни проти Заходу може використовувати нові методи для переправлення мігрантів до Європи. За даними польських чиновників, нелегальні переходи через кордон з білоруссю здійснювалися, зокрема, через підземні тунелі.