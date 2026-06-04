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Польща закриває небо вздовж кордонів з білоруссю та Україною

04 червня 2026, 19:10
Польща закриває небо вздовж кордонів з білоруссю та Україною
Фото: з вільного доступу
Згідно з офіційною інформацією, обмеження діятимуть від 10 червня до 9 вересня 2026 року.
Вздовж кордонів із білоруссю та Україною у східній частині Польщі запроваджують обмеження повітряного руху. Причини такого рішення не розкриваються.
 
Про це повідомило польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).
 
Обмеження запроваджуються від 10 червня до 9 вересня 2026 року, однак не поширюються на польоти пасажирської авіації на висоті понад три кілометри. Таким чином, частина повітряного руху залишиться дозволеною за встановлених умов.
 
Згідно з представленими PANSA графіками, зона обмежень охоплює кордон із білоруссю та Україною на всій його протяжності.
 
Раніше повідомлялося, що росія у межах гібридної війни проти Заходу може використовувати нові методи для переправлення мігрантів до Європи. За даними польських чиновників, нелегальні переходи через кордон з білоруссю здійснювалися, зокрема, через підземні тунелі.

 

війна в Україніросія окупантиПольща

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