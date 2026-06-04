Польща закриває небо вздовж кордонів з білоруссю та Україною

Згідно з офіційною інформацією, обмеження діятимуть від 10 червня до 9 вересня 2026 року.

Вздовж кордонів із білоруссю та Україною у східній частині Польщі запроваджують обмеження повітряного руху. Причини такого рішення не розкриваються.

Про це повідомило польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).

Обмеження запроваджуються від 10 червня до 9 вересня 2026 року, однак не поширюються на польоти пасажирської авіації на висоті понад три кілометри. Таким чином, частина повітряного руху залишиться дозволеною за встановлених умов.