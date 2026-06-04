Мадяр проти пришвидшеного вступу України до ЄС – WP

Угорщина більше не блокує євроінтеграцію України, але і швидкого членства не буде.

Угорщина відмовилася від блокування початку офіційних переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Це рішення відкриває новий етап євроінтеграції Києва, однак не означає швидкого членства.

Про це пише The Washington Post.

Як наголосило видання, Угорщина забрала перешкоду для України, встановлену колишнім її прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Попри цей дипломатичний прорив, Будапешт не підтримує ідею пришвидшеного вступу України до ЄС. Нинішній керівник угорського уряду Петер Мадяр заявив, що країна виступатиме проти процедури вступу України до ЄС, на якій наполягає президент України Володимир Зеленський.

"Якщо Україна зможе закрити всі 33 переговорні розділи протягом наступних 10–15 років, Угорщина підтримає її вступ за умови проведення юридично обов’язкового референдуму", – йдеться в заяві Мадяра.