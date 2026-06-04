Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мадяр проти пришвидшеного вступу України до ЄС – WP

04 червня 2026, 18:53
Мадяр проти пришвидшеного вступу України до ЄС – WP
джерело facebook Péter Magyar
Угорщина більше не блокує євроінтеграцію України, але і швидкого членства не буде.
Угорщина відмовилася від блокування початку офіційних переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Це рішення відкриває новий етап євроінтеграції Києва, однак не означає швидкого членства.
 
Про це пише The Washington Post.
 
Як наголосило видання, Угорщина забрала перешкоду для України, встановлену колишнім її прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Попри цей дипломатичний прорив, Будапешт не підтримує ідею пришвидшеного вступу України до ЄС. Нинішній керівник угорського уряду Петер Мадяр заявив, що країна виступатиме проти процедури вступу України до ЄС, на якій наполягає президент України Володимир Зеленський.
 
"Якщо Україна зможе закрити всі 33 переговорні розділи протягом наступних 10–15 років, Угорщина підтримає її вступ за умови проведення юридично обов’язкового референдуму", – йдеться в заяві Мадяра.
 
Попри заяву Мадяра про можливий горизонт вступу в 10–15 років, українські посадовці намагалися максимально позитивно оцінити останні події, пише видання. Так, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Угорщині за її "конструктивну взаємодію".
ЄСУгорщина

Останні матеріали

Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 червня 2026, 14:32
Політика
"Одна нація" дала тріщину. Чому Анкара й Баку дедалі менше довіряють одне одному – Ельдар Мамедов
Переклад iPress – 04 червня 2026, 12:34
Дим і вразливість росії. Форум путіна про
Політика
Дим і вразливість росії. Форум путіна про "стабільне майбутнє" накрили українські дрони – The Times
Переклад iPress – 04 червня 2026, 08:44
Надійні шини за прийнятними цінами
LifeStyle
Надійні шини за прийнятними цінами
03 червня 2026, 16:16
Чому Трамп обрав
Політика
Чому Трамп обрав "малого Трампа" керувати розвідкою. Білл Пулте прийшов не з досвідом, а з відданістю президенту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 червня 2026, 15:20
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 03 червня 2026, 11:35
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Технології
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2026, 10:49
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється