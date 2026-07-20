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Мадяр висуне легендарну шахістку на посаду президентки Угорщини

20 липня 2026, 14:33
Мадяр висуне легендарну шахістку на посаду президентки Угорщини
Фото: Getty Images
Адже вона є кандидатом, здатним об'єднати угорське суспільство.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про намір запропонувати легендарній шахістці Юдіт Полгар очолити державу. 

Про це він повідомив на своїй сторінці на Facebook-сторінці.

За словами Мадяра, країні потрібен президент, який користуватиметься довірою всіх угорців.

"Президентство – це не робота, а найвища форма служіння державі. Завдання президента – представляти всіх угорців", – наголосив він.

Прем'єр повідомив, що вже наступного дня планує зустрітися з Полгар і запропонувати їй обійняти посаду президента до ухвалення нової Конституції.

Мадяр зазначив, що Юдіт Полгар є однією з найвидатніших спортсменок в історії Угорщини. Вона протягом 26 років очолювала світовий жіночий рейтинг із шахів та входила до десятки найсильніших шахістів світу незалежно від статі. 

На його думку, своїми успіхами Полгар завдячує не політичним зв'язкам, а винятковому таланту, працьовитості, стійкості та чесності.

"Вона – угорка, яка заслужила повагу й визнання як вдома, так і в усьому світі. Для мене було б великою честю, якби вона погодилася", – підсумував Мадяр.

Також днями президент Угорщини підписав конституційні зміни про своє усунення з посади.

 
Угорщинапрезидент

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