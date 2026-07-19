Президент Угорщини підписав конституційні зміни про своє усунення з посади

Президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав зміни Конституції. Вони, зокрема, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.

За його словами, протягом усього життя він керувався повагою до права. А ухвалення конституційної поправки стало для країни "доленосним національним питанням", яке виходить за межі особистих чи політичних інтересів. Шуйок додав, що президент у подібній ситуації має лише два варіанти: виконати свій конституційний обов'язок і підписати закон або відмовитися від підпису, що, на його переконання, означало б порушення закону.

Відповідно до чинного Основного закону, я не маю можливості використовувати конституційні інструменти проти цієї поправки, яка порушує конституційні принципи, але була прийнята Державними зборами в рамках законної процедури як органом, наділеним конституційною владою, – зазначив політик. Також він підкреслив, виконує свій обов’язок, передбачений Основним законом, після ретельного зважування юридичних можливостей та совісті.