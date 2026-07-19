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Президент Угорщини підписав конституційні зміни про своє усунення з посади

19 липня 2026, 10:17
Президент Угорщини підписав конституційні зміни про своє усунення з посади
Фото: Getty Images
Глава уряду натякнув, що Угорщина може повернутися до прямих виборів – коли президента обиратимуть не в парламенті, а на всенародних виборах.
Президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав зміни Конституції. Вони, зокрема, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.
 
Про своє рішення політик оголосив у відеозверненні, опублікованому на його Facebook-сторінці. 
 
За його словами, протягом усього життя він керувався повагою до права. А ухвалення конституційної поправки стало для країни "доленосним національним питанням", яке виходить за межі особистих чи політичних інтересів. Шуйок додав, що президент у подібній ситуації має лише два варіанти: виконати свій конституційний обов'язок і підписати закон або відмовитися від підпису, що, на його переконання, означало б порушення закону.
 
Відповідно до чинного Основного закону, я не маю можливості використовувати конституційні інструменти проти цієї поправки, яка порушує конституційні принципи, але була прийнята Державними зборами в рамках законної процедури як органом, наділеним конституційною владою, – зазначив політик. Також він підкреслив, виконує свій обов’язок, передбачений Основним законом, після ретельного зважування юридичних можливостей та совісті.
 
"Мій підпис є остаточною печаткою моїх обов'язків як президента республіки та моєї повної поваги до інституту президента республіки за будь-яких обставин", – підсумував угорський президент.
 
На рішення Шуйока вже відреагував угорський прем'єр Петер Мадяр. Він заявив, що з 20 липня обов’язки глави держави тимчасово виконуватиме голова парламенту Агнеш Форстгоффер. Потім упродовж 30 днів депутати мають обрати нового президента. Висунути кандидата самостійно можуть лише фракції "Тиса" та "Фідес" – необхідно щонайменше 40 голосів депутатів. Мадяр натякнув, що у майбутньому Угорщина може перейти до прямих всенародних виборів президента після ухвалення нової Конституції.
 
 
 

 

УгорщинаКонституція

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