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Президент Чехії став фотографом на Формулі–1

27 липня 2026, 19:42
Президент Чехії став фотографом на Формулі–1
Фото: з вільного доступу
Політик, який давно захоплюється фотографією та автоспортом, знімав перегони власною камерою.

Президент Чехії Петер Павел побував на Гран-прі Угорщини не лише як офіційний гість, а й як фотограф. Під час етапу Формули-1 на трасі Хунгароринг він працював із фотокамерою, фіксуючи моменти перегонів.

Про це зазначає видання Motorsport.

Фотографія є давнім захопленням Павела. Раніше він уже знімав великі автоспортивні події, зокрема змагання MotoGP, легендарну гонку "24 години Ле-Мана" та ралі-рейд "Дакар".

Президент Чехії також відомий своєю прихильністю до автоспорту і не вперше поєднує державну діяльність із власними інтересами під час міжнародних спортивних заходів.

В неділю, 26 липня, на трасі Хунгароринг відбувся 11-й етап сезону Формули-1 – Гран-прі Угорщини.

Перемогу здобув пілот McLaren Ландо Норріс. Для британця цей тріумф став першим у поточному сезоні.

Його напарник Оскар Піастрі, який претендував на високий результат, потрапив у контакт із Карлосом Сайнсом, а згодом достроково завершив гонку через проблеми з коробкою передач.

Друге місце посів пілот Red Bull Макс Ферстаппен, а третім фінішував представник Mercedes Кімі Антонеллі.

Після угорського етапу Антонеллі зберіг лідерство в особистому заліку, набравши 219 очок. Другу позицію займає Льюїс Гемілтон із 169 балами, третю — Джордж Расселл, у якого 160 очок.

Наступний етап Формули-1 після літньої перерви відбудеться 23 серпня у Нідерландах на трасі в Зандворті.

 
Формула–1Петер ПавелЧехія

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