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Україна має два місяці, щоб покласти край війні – Президент Чехії

09 липня 2026, 11:49
Україна має два місяці, щоб покласти край війні – Президент Чехії
Павел заявив, що путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів у росії.

Українська влада має лише два місяці, щоб покласти край війні з росією. Якщо цього не станеться – кремль може наважитися на серйозну ескалацію.

З таким попередженням виступив президент Чехії Петр Павел, повідомляє Telegraph.

Павел заявив, що путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів у росії, запланованих на 20 вересня. "Я вважаю, що ми маємо можливість і надалі чинити тиск та чітко сигналізувати росії, що готові розпочати переговори", – наголосив президент Чехії. На його думку, до завершення парламентських виборів путін навряд чи наважиться оголосити мобілізацію.

"У вересні в росії відбудуться парламентські вибори. Президент путін навряд чи оголосить мобілізацію раніше, але щойно вибори завершаться, це вікно можливостей швидко звузиться", – попередив Павел. Він також зазначив, що мобілізація буде вкрай непопулярною серед російських виборців.

На цьому тлі Павел закликав союзників використати тиск на росію, щоб домогтися проведення мирних переговорів у найближчі тижні. "У росії на даний момент багато внутрішніх проблем і викликів. російська громадськість дедалі більше налаштована проти війни. путіну буде важко зберігати спокій удома", – вважає президент Чехії.

війнаЧехіяВладімір Путінмобілізаціяпетр павел

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