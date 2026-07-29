Президент Фінляндії: перебіг війни поступово змінюється на користь України

Стубб закликав зберігати тиск на рф за допомогою санкцій.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що перебіг війни Росії проти України поступово змінюється на користь Києва. За його словами, нові санкції проти Москви можуть посилити цей процес.

Про це Стубб написав у соцмережі Х (Twitter).

"Пакет санкцій сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя просувається в Сенаті США з потужною двопартійною підтримкою. Напрямок війни вже деякий час змінюється на користь України. Цей пакет санкцій разом із 21-м пакетом санкцій ЄС посилить цей розвиток. Мир через силу", - зазначив фінський президент.

Стубб наголосив, що міжнародний тиск на росію потрібно зберігати, одночасно продовжуючи дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню та встановлення справедливого і тривалого миру.

Такожє раніше Стубб заявив, що Україна має найсильніші позиції від початку війни.