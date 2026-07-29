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Зеленський приїхав до Польщі вперше після скандалу з орденом

29 липня 2026, 18:04
Зеленський приїхав до Польщі вперше після скандалу з орденом
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Сторони планують обговорити міжнародні питання та підсумки контактів Києва зі США.

Президент України Володимир Зеленський 29 липня прибув до Польщі. У Любліні він проведе переговори з прем’єр-міністром країни Дональдом Туском – це перший візит українського лідера до Польщі після дипломатичної напруги, пов’язаної зі скандалом навколо ордена Білого Орла.

Про приїзд Зеленського повідомляє телеканал TVP Info

"Прем’єр-міністр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Любліні сьогодні вдень. Переговори будуть зосереджені на підсумках його візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом", – йдеться в повідомленні канцелярії глави польського уряду.

За даними польських ЗМІ, під час зустрічі сторони обговорять актуальні питання двосторонніх відносин, а також результати нещодавніх міжнародних контактів України.

Деражвний мовник зазначає, що це перший візит Зеленського до Польщі після суперечки між Києвом і Варшавою через рішення щодо ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі.

Раніше ми писали, що польський уряд офіційно підтвердив, що 29 липня президент України Володимир Зеленський відвідає Люблін, де проведе переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

А 19 червня Навроцький у своєму зверненні повідомив, що все-таки позбавив Зеленського ордена. 

Нагадаємо, що у травні Зеленський надав підрозділу Сил спеціальних операцій "Північ" ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". У Польщі це викликало критику, зокрема з боку Навроцького, який заявив, що такі кроки "дають аргументи російській пропаганді". Він також запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла – найвищої нагороди Польщі, – який йому вручив 2023 року тодішній президент країни Анджей Дуда.

ПольщаВолодимир Зеленський

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