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Україна подала апеляцію до суду щодо повернення росії в МОК

29 липня 2026, 17:23
Україна подала апеляцію до суду щодо повернення росії в МОК
НОК України уже звернувся до Спортивного арбітражного суду.

Національний олімпійський комітет України разом із Міністерством молоді та спорту розпочав процедуру оскарження рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про відновлення членства Олімпійського комітету рф.

Про це повідомив НОК України, який подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні.

Українська сторона вимагає скасувати рішення МОК, заявляючи, що воно не враховує обставини, через які членство ОКР було призупинене, а також суперечить положенням Олімпійської хартії.

У НОК України наголошують, що причиною конфлікту залишається включення до структури ОКР спортивних організацій із тимчасово окупованих територій України.

"Формальне виключення регіональних олімпійських рад із членства ОКР не свідчить про припинення діяльності росії на тимчасово окупованих територіях України та не означає усунення самого порушення", – заявили в українському комітеті.

Також у НОК зазначили, що після рішення МОК керівництво Олімпійського комітету росії публічно заявляло про продовження розгляду тимчасово окупованих територій України як частини російського спортивного простору.

Українська сторона також послалася на рішення CAS від 2024 року, яким було підтверджено законність призупинення членства ОКР. На думку НОК, відтоді обставини, що стали підставою для санкцій, суттєво не змінилися.

Нагадаємо, на початку липня 2026 року МОК тимчасово зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету росії

 

РосіяУкраїнаМОК

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