Він також звинуватив їх у спробах дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Міністр закордонних справ ф Сергій Лавров заявив, що країни Заходу нібито прагнуть "розчленування" росії і ведуть проти неї війну через Україну.

Про це він сказав під час виступу, повідомляє ТАСС.

За словами Лаврова, "проти росії об'єднався весь Захід", а ситуацію, що склалася, "потрібно сприймати дуже серйозно".

Глава російського МЗС також заявив, що останні успіхи України на фронті, за його версією, стали можливими завдяки підтримці західних союзників.

Крім того, Лавров стверджував, що країни Заходу нібито намагаються дестабілізувати ситуацію в росії та домогтися зміни влади.

"Захід із різною мірою запеклості веде війну проти росії через Україну", – заявив він.

За словами Лаврова, західні держави також висувають Москві ультиматуми щодо завершення війни, однак росія, за його словами, не має наміру йти на поступки.

Окремо очільник російського МЗС згадав країни Балтії, назвавши їх "головними боєголовками" Заходу проти рф. Він також розкритикував рішення окремих держав регіону щодо можливого розміщення ядерної зброї на своїй території.

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