МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям скасувати обмеження для російських спортсменів.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету росії (ОКР), яка діяла з жовтня 2023 року. Водночас організація рекомендувала скасувати обмеження щодо російських спортсменів, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОК.

У комітеті пояснили, що рішення ухвалили після того, як ОКР виключив зі свого складу спортивні організації з тимчасово окупованих територій України та письмово підтвердив, що не здійснюватиме там жодної діяльності. Водночас МОК наголосив, що й надалі контролюватиме дії російського олімпійського комітету й залишає за собою право повторно застосувати санкції у разі порушення цих зобов'язань.

Крім того, МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям скасувати обмеження для російських спортсменів. Водночас остаточне рішення щодо їхнього допуску до міжнародних змагань, у тому числі під національною символікою, кожна федерація ухвалюватиме самостійно.

Повернення російських спортсменів не буде автоматичним. Для участі у міжнародних турнірах вони повинні пройти незалежний антидопінговий контроль відповідно до вимог МОК, міжнародних федерацій та Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

У МОК також підкреслили, що не змінюють своєї позиції щодо війни росії проти України. Комітет заявив, що й надалі засуджує російську агресію, підтримуватиме українську олімпійську спільноту, не проводитиме власних заходів на території росії та не запрошуватиме на них представників російської влади.

На літній Олімпіаді 2024 року в Парижі росіяни та білоруси виступали лише в індивідуальних дисциплінах у нейтральному статусі. На зимових Олімпійських іграх цього року до змагань були допущені 13 російських спортсменів під нейтральним прапором.