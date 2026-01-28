13 російських спортсменів допустили до зимової Олімпіади-2026
28 січня 2026, 13:53
Фото: usatoday.com
росіяни на Олімпіаді візьмуть участь у семи видах спорту.
13 російських спортсменів із семи видів спорту офіційно допустили до участі в зимових Олімпійських іграх в Італії.
Про це повідомив Центр спортивної підготовки збірних команд росії (ЦСП) у Telegram.
Згідно з рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК), вони виступатимуть без використання національних прапорів і гімнів. Їм також заборонено брати участь у церемонії відкриття.
В Олімпіаді візьмуть участь росіяни: Аделія Пєтросян і Пьотр Гумєннік (фігурне катання), Альона Крилова й Іван Посашков (шорт-трек), Даріна Нєпряєва і Савєлій Коростєльов (лижні гонки), Ксєнія Коржова й Анастасія Сємьонова (ковзанярський спорт), Нікіта Філіпов (скі-альпінізм), Дарья Олєсік і Павєл Рєпілов (санний спорт), Сємьон Єфімов і Юлія Плєшкова (гірськолижний спорт).
Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані й Кортіна-д'Ампеццо із 6 до 22 лютого.