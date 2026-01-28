13 російських спортсменів допустили до зимової Олімпіади-2026

росіяни на Олімпіаді візьмуть участь у семи видах спорту.

13 російських спортсменів із семи видів спорту офіційно допустили до участі в зимових Олімпійських іграх в Італії.

Про це повідомив Центр спортивної підготовки збірних команд росії (ЦСП) у Telegram.

Згідно з рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК), вони виступатимуть без використання національних прапорів і гімнів. Їм також заборонено брати участь у церемонії відкриття.