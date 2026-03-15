Папа Римський закликав до негайного припинення вогню у війні з Іраном

15 березня 2026, 21:07
Папа Римський закликав до негайного припинення вогню у війні з Іраном
Папа Римський Лев додав, що ситуація в Лівані також є причиною "великого занепокоєння".

У неділю, 15 березня, Папа Римський Лев XIV виступив із закликом до негайного припинення вогню у війні з Іраном.

Про це він сказав під час молитви на площі Святого Петра у Римі, цитує Reuters.

Папа Римський заявив, що "протягом двох тижнів народи Близького Сходу страждають від жахливого насильства війни".

"В ім'я християн Близького Сходу та всіх жінок і чоловіків доброї волі я звертаюся до тих, хто несе відповідальність за цей конфлікт: припиніть вогонь", – закликав він.

Папа Римський Лев додав, що ситуація в Лівані також є причиною "великого занепокоєння".

"Я сподіваюся на шляхи діалогу, які зможуть підтримати владу країни у впровадженні довгострокових рішень щодо серйозної кризи, що зараз триває, для загального блага всього ліванського народу", – додав він.

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Операція на кшталт
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
