Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Тегеран не підтвердив підписання домовленостей із США

14 червня 2026, 13:17
Тегеран не підтвердив підписання домовленостей із США
Фото: reuters.com
Попри очікування, Іран відмовився підтверджувати підписання угоди зі США в неділю.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що підписання мирної угоди зі США не відбудеться сьогодні, попри вчорашні заяви президента США Дональда Трампа та прем’єра Пакистану Шехбаза Шаріфа про швидке оформлення домовленостей.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї закликав не прив’язувати переговори до конкретних дат і зазначив, що угоду можуть підписати найближчими днями, але не в неділю. Він також підтвердив, що серед ключових елементів потенційних домовленостей - розмороження іранських активів, тоді як питання іноземних військових баз у регіоні залишається предметом дискусій.

На тлі переговорного процесу в Тегерані та інших містах пройшли акції протесту прихильників жорсткої лінії, які виступають проти зближення зі США. У соцмережах поширюються відео зі скандуванням антиурядових гасел на адресу міністра закордонних справ Аббаса Аракчі.

Водночас у проєкті рамкової угоди, за даними ЗМІ, йдеться про відкриття Ормузької протоки, часткове зняття санкцій і розмороження іранських активів. Ядерне питання планується винести в окремий 60-денний переговорний трек.

Раніше ЗМІ писали, що США та Іран сьогодні підпишуть угоду онлайн.

 
СШАІранугода

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Політика
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Переклад iPress – 11 червня 2026, 08:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється