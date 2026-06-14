Тегеран не підтвердив підписання домовленостей із США

Попри очікування, Іран відмовився підтверджувати підписання угоди зі США в неділю.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що підписання мирної угоди зі США не відбудеться сьогодні, попри вчорашні заяви президента США Дональда Трампа та прем’єра Пакистану Шехбаза Шаріфа про швидке оформлення домовленостей.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї закликав не прив’язувати переговори до конкретних дат і зазначив, що угоду можуть підписати найближчими днями, але не в неділю. Він також підтвердив, що серед ключових елементів потенційних домовленостей - розмороження іранських активів, тоді як питання іноземних військових баз у регіоні залишається предметом дискусій.

На тлі переговорного процесу в Тегерані та інших містах пройшли акції протесту прихильників жорсткої лінії, які виступають проти зближення зі США. У соцмережах поширюються відео зі скандуванням антиурядових гасел на адресу міністра закордонних справ Аббаса Аракчі.

Водночас у проєкті рамкової угоди, за даними ЗМІ, йдеться про відкриття Ормузької протоки, часткове зняття санкцій і розмороження іранських активів. Ядерне питання планується винести в окремий 60-денний переговорний трек.

Раніше ЗМІ писали, що США та Іран сьогодні підпишуть угоду онлайн.