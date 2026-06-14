США та Іран сьогодні підпишуть угоду онлайн

Через організаційні причини США та Іран вирішили підписати угоду дистанційно у форматі віртуальної зустрічі.

Сполучені Штати та Іран разом із посередниками з Пакистану і Катару проведуть віртуальну зустріч сьогодні, під час якої планують підписати меморандум про взаєморозуміння в електронному форматі.

Про це повідомляє видання Axios.

За даними джерел, рішення про дистанційний формат пов’язане насамперед із логістичними причинами.

Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолює американську переговорну групу, не встиг би повернутися до США перед вильотом президента Дональда Трампа на саміт G7 у Франції.

Очікується, що меморандум продовжить режим припинення вогню ще на 60 днів, передбачатиме відкриття Ормузької протоки та запуск нового етапу переговорів щодо іранської ядерної програми.

Раніше стало відомо, що у Ірані спалахнули протести через можливу угоду зі США.