Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США та Іран сьогодні підпишуть угоду онлайн

14 червня 2026, 11:44
США та Іран сьогодні підпишуть угоду онлайн
Фото: з вільних джерел
Через організаційні причини США та Іран вирішили підписати угоду дистанційно у форматі віртуальної зустрічі.

Сполучені Штати та Іран разом із посередниками з Пакистану і Катару проведуть віртуальну зустріч сьогодні, під час якої планують підписати меморандум про взаєморозуміння в електронному форматі.

Про це повідомляє видання Axios.

За даними джерел, рішення про дистанційний формат пов’язане насамперед із логістичними причинами. 

Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолює американську переговорну групу, не встиг би повернутися до США перед вильотом президента Дональда Трампа на саміт G7 у Франції.

Очікується, що меморандум продовжить режим припинення вогню ще на 60 днів, передбачатиме відкриття Ормузької протоки та запуск нового етапу переговорів щодо іранської ядерної програми.

Раніше стало відомо, що у Ірані спалахнули протести через можливу угоду зі США.

 

СШАІран

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Політика
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Переклад iPress – 11 червня 2026, 08:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється