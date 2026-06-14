В Ірані спалахнули протести через можливу угоду зі США

Учасники акцій звинуватили владу в поступках американцям.

У Тегерані відбулися акції протесту проти можливого підписання мирної угоди між Іраном і США. Демонстранти звинуватили владу в готовності поступитися національними інтересами та заявили, що переговори з Вашингтоном можуть послабити країну.

Про це пишуть іранські ЗМІ.

Учасники мітингів критикували главу МЗС Аббаса Арагчі та спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа, звинувачуючи їх у тому, що вони нібито торгують суверенітетом Ірану. На акціях лунали антиурядові гасла та заклики припинити переговорний процес.

Протести відбулися на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливе укладення угоди вже найближчим часом. Водночас Корпус вартових ісламської революції заперечив готовність до підписання документа та наголосив, що переговори ще тривають.

За даними американських видань, сторони можуть погодити меморандум про взаєморозуміння, який відкриє новий етап переговорів щодо майбутньої рамкової угоди.

Зазначимо, що 13 червня США та Іран погодили текст мирної угоди.