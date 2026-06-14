Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Ірані спалахнули протести через можливу угоду зі США

14 червня 2026, 10:56
В Ірані спалахнули протести через можливу угоду зі США
Фото: DW
Учасники акцій звинуватили владу в поступках американцям.

У Тегерані відбулися акції протесту проти можливого підписання мирної угоди між Іраном і США. Демонстранти звинуватили владу в готовності поступитися національними інтересами та заявили, що переговори з Вашингтоном можуть послабити країну.

Про це пишуть іранські ЗМІ.

Учасники мітингів критикували главу МЗС Аббаса Арагчі та спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа, звинувачуючи їх у тому, що вони нібито торгують суверенітетом Ірану. На акціях лунали антиурядові гасла та заклики припинити переговорний процес.

Протести відбулися на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливе укладення угоди вже найближчим часом. Водночас Корпус вартових ісламської революції заперечив готовність до підписання документа та наголосив, що переговори ще тривають.

За даними американських видань, сторони можуть погодити меморандум про взаєморозуміння, який відкриє новий етап переговорів щодо майбутньої рамкової угоди.

Зазначимо, що 13 червня США та Іран погодили текст мирної угоди.

 
СШАІран

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Політика
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Переклад iPress – 11 червня 2026, 08:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється