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США та Іран погодили текст мирної угоди – Reuters

13 червня 2026, 09:34
США та Іран погодили текст мирної угоди – Reuters
з вільних джерел
Іранський міністр заявив, що Тегеран вийшов "переможцем", однак сторони розходяться в деталях щодо ядерної програми.

США та Іран дали зрозуміти, що угода про закінчення їхньої війни близька. Вашингтон повідомив, що обидві сторони узгодили текст документа, а початкову угоду розраховують підписати найближчими днями.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив на державному телебаченні, що його країна вийшла з конфлікту "сильнішою". "Іран – переможець у війні зі США", – сказав він. Через кілька годин після цих слів американські сили збили кілька іранських ударних дронів біля Ормузької протоки.

Запропонований меморандум передбачає відновлення судноплавства через протоку та зняття американської військово-морської блокади іранських портів в обмін на розморожування іранських активів на мільярди доларів і скасування санкцій на експорт іранської нафти. Ядерна програма Ірану розглядатиметься протягом окремого 60-денного переговорного періоду.

Однак сторони розходяться у деталях щодо урану. Американська сторона заявляє, що угода передбачає ліквідацію ядерної програми та знищення запасів високозбагаченого урану. Арагчі, натомість, наполягає, що Іран збереже уран у розбавленому вигляді. "Для Тегерана єдине прийнятне рішення – це розбавлення матеріалу", – заявив він.

Угоду може підписати вже 14 червня віцепрезидент США Джей Ді Венс та спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф. Найімовірнішим місцем підписання називається Женева.

Ізраїль не є стороною переговорів. Прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна не буде стороною угоди і не виводитиме війська з окупованих територій попри заяви Арагчі про те, що угода покладе край війні в Лівані.

СШАІранпереговори

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