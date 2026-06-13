США та Іран погодили текст мирної угоди – Reuters

Іранський міністр заявив, що Тегеран вийшов "переможцем", однак сторони розходяться в деталях щодо ядерної програми.

США та Іран дали зрозуміти, що угода про закінчення їхньої війни близька. Вашингтон повідомив, що обидві сторони узгодили текст документа, а початкову угоду розраховують підписати найближчими днями.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив на державному телебаченні, що його країна вийшла з конфлікту "сильнішою". "Іран – переможець у війні зі США", – сказав він. Через кілька годин після цих слів американські сили збили кілька іранських ударних дронів біля Ормузької протоки.

Запропонований меморандум передбачає відновлення судноплавства через протоку та зняття американської військово-морської блокади іранських портів в обмін на розморожування іранських активів на мільярди доларів і скасування санкцій на експорт іранської нафти. Ядерна програма Ірану розглядатиметься протягом окремого 60-денного переговорного періоду.

Однак сторони розходяться у деталях щодо урану. Американська сторона заявляє, що угода передбачає ліквідацію ядерної програми та знищення запасів високозбагаченого урану. Арагчі, натомість, наполягає, що Іран збереже уран у розбавленому вигляді. "Для Тегерана єдине прийнятне рішення – це розбавлення матеріалу", – заявив він.

Угоду може підписати вже 14 червня віцепрезидент США Джей Ді Венс та спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф. Найімовірнішим місцем підписання називається Женева.

Ізраїль не є стороною переговорів. Прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна не буде стороною угоди і не виводитиме війська з окупованих територій попри заяви Арагчі про те, що угода покладе край війні в Лівані.