путін перетворив заклик Токаєва до миру на аргумент за продовження війни

москва переслідувала насамперед внутрішньополітичні цілі.

Глава кремля путін, ймовірно, використав заклик президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва до замороження війни в Україні як привід для виправдання подальшого ведення бойових дій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

25 липня під час російсько-казахстанського форуму міжрегіонального співробітництва в Омську Токаєв заявив, що російсько-українську війну дедалі важче пояснити, та запропонував сторонам заморозити бойові дії й повернутися до переговорів у форматі "Стамбул-2".

Під час відкритої частини зустрічі путін публічно не відреагував на цю пропозицію. Однак пізніше речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер пояснив казахстанському президенту позицію москви, яка виключає замороження війни по нинішній лінії фронту.

За словами Пєскова, росія має "досягти своїх цілей на полі бою". Він також повторив традиційну тезу кремля про те, що війна може завершитися негайно, якщо Україна погодиться на російські умови.

В ISW нагадують, що під такими умовами москва фактично вимагає капітуляції України. Зокрема, кремль наполягає на передачі рф повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями ще до початку будь-яких мирних переговорів.

Аналітики також звертають увагу на внутрішню аудиторію цих заяв. На їхню думку, на тлі економічних проблем, зростання втрат на фронті та зниження суспільної підтримки влади Кремль прагне переконати росіян у необхідності продовження війни.

У ISW вважають, що зустріч із Токаєвим стала для путіна зручною нагодою вкотре відкинути ідею замороження конфлікту та виправдати затяжну війну перед російським суспільством.

Нещодавно Токаєв закликав путіна припинити війну проти України.