Wildberries сховав розділ "Все для СВО", але не прибрав військові товари

Однак маркет продавати спорядження, яке використовується у війні проти України.

російський маркетплейс Wildberries видалив зі свого сайту та мобільного застосунку окремий розділ "Все для СВО", однак товари військового призначення досі доступні для покупців.

Про це пишуть російські медіа.

За даними видання, зміни відбулися після серії атак українських безпілотників по складських об’єктах компанії.

Раніше через спеціальний тег "Все для СВО" користувачі могли отримати доступ до понад 200 тисяч товарів. Наразі під час пошуку за цим запитом платформа показує повідомлення про відсутність відповідних товарів.

Водночас сам асортимент не зник. Як зазначають журналісти, військову продукцію просто перемістили до інших категорій.

Зокрема, бронежилети та шоломи тепер можна знайти у розділі "Спорт", а FPV-дрони та комплектуючі до них – серед товарів категорії "ТБ, аудіо, фото та відеотехніка".

Крім того, армійські аптечки, рації, рюкзаки та інші товари залишаються доступними через прямий пошук за відповідними запитами, зокрема "СВО товари" або "Комплект для СВО".

Таким чином, Wildberries прибрав окреме маркування військового розділу, але не відмовився від продажу товарів, пов’язаних із російською війною проти України.

Раніше ми писали, що удари по складах Wildberries оголили нову вразливість воєнної економіки росії.