Тегеран звинуватив Київ в атаці на судно в Каспійському морі

В Ірані назвали інцидент актом агресії та заявили про право на самооборону.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Україна нібито причетна до атаки на іранське торговельне судно в Каспійському морі. У Тегерані назвали інцидент "актом агресії" та заявили про намір захищати свої інтереси відповідно до міжнародного права.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За твердженням МЗС Ірану, атака сталася вранці 25 липня. Внаслідок вибуху на борту судна один моряк загинув, ще один отримав поранення.

У відомстві заявили, що інцидент нібито свідчить про "ірраціональний та ворожий підхід" Києва до Тегерана. Також іранська сторона звинуватила Україну у спробі розширити війну та наголосила, що залишає за собою право на самооборону відповідно до норм міжнародного права.

Українська влада наразі не коментувала звинувачення Ірану.

Раніше цього дня президент Володимир Зеленський повідомив про "дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря". За його словами, під удар потрапили судна, задіяні у транспортуванні військових вантажів між рф та Іраном, а також військовий корабель.

Чи йдеться саме про судно, про яке заявляє іранська сторона, наразі офіційно не підтверджено.