Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Тегеран звинуватив Київ в атаці на судно в Каспійському морі

26 липня 2026, 10:51
Тегеран звинуватив Київ в атаці на судно в Каспійському морі
Джерело: pixabay
В Ірані назвали інцидент актом агресії та заявили про право на самооборону.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Україна нібито причетна до атаки на іранське торговельне судно в Каспійському морі. У Тегерані назвали інцидент "актом агресії" та заявили про намір захищати свої інтереси відповідно до міжнародного права.

Про це повідомляє агенція Reuters

За твердженням МЗС Ірану, атака сталася вранці 25 липня. Внаслідок вибуху на борту судна один моряк загинув, ще один отримав поранення.

У відомстві заявили, що інцидент нібито свідчить про "ірраціональний та ворожий підхід" Києва до Тегерана. Також іранська сторона звинуватила Україну у спробі розширити війну та наголосила, що залишає за собою право на самооборону відповідно до норм міжнародного права.

Українська влада наразі не коментувала звинувачення Ірану.

Раніше цього дня президент Володимир Зеленський повідомив про "дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря". За його словами, під удар потрапили судна, задіяні у транспортуванні військових вантажів між рф та Іраном, а також військовий корабель.

Чи йдеться саме про судно, про яке заявляє іранська сторона, наразі офіційно не підтверджено.

 

ІрансудноУкраїна

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Секс, брехня та відео – Крейг Анґер
Переклад iPress – 24 липня 2026, 15:52
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
LifeStyle
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 липня 2026, 12:43
Морські дрони та межі
Технології
Морські дрони та межі "військової магії". Ця технологія – далеко не панацея – Девід Екс
Переклад iPress – 24 липня 2026, 08:04
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Політика
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Переклад iPress – 23 липня 2026, 08:20
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється