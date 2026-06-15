Венс прокоментував підтримку Трампа щодо його можливого балотування у президенти

Венс припускає участь у виборах 2028 року.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс ухвалить рішення про те, чи треба йому балотуватися на президентських виборах 2028 року від Республіканської партії, після проміжних виборів до Конгресу США.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

Американці повністю переоберуть Палату представників і приблизно третину Сенату 3 листопада 2026 року. Венс вказав, що очікує від президента США Дональда Трампа "дуже активної підтримки" в будь-якому його рішенні.

Наразі, за словами віцепрезидента, його політичне майбутнє не є пріоритетом. Він зазначив, що не "сидить без діла, розмірковуючи, чи балотуватися у президенти". Венс також наголосив, що ніколи не ініціює обговорення своїх майбутніх планів із президентом.

"Я ніколи не порушую цієї теми. Але, звичайно, президент часто порушує її, іноді публічно, іноді приватно. Розумієте, президент – політичний фанат. Він обожнює все це. Його це дуже захоплює", – розповів віцепрезидент.

Венс, імовірно, є найпомітнішим із республіканців, яких усередині партії широко розглядають як потенційних претендентів на виборах 2028 року, зазначає CBS News. Серед інших можливих кандидатів, про яких згадують інсайдери Республіканської партії, – держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, а також ціла низка сенаторів США та консервативних діячів, від сенатора Теда Круза (республіканець із Техасу) і сенатора Джоша Гоулі (республіканець із Міссурі) до медійних особистостей, таких як консервативний журналіст Такер Карлсон.