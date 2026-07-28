Сибіга поговорив із главою МЗС Ірану після загроз Тегерана

Міністр закликав Іран припинити підтримку війни росії та утриматися від ескалації.

Україна відреагувала на заяви Ірану про можливі удари дипломатичним шляхом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів "відверту" телефонну розмову з очільником МЗС Ірану Аббасом Аракчі та написав про це у X.

"Я підкреслив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії і ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей", – заявив він. Щодо загибелі іранця та пошкодження судна Сибіга наголосив: "Наша мета – протистояти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви".

Міністр також закликав Іран утриматися від дій, що можуть призвести до подальшої ескалації, та припинити підтримку війни росії проти України. "Ця війна є незаконною і має закінчитися. Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир", – підсумував він.

Нагадаємо, 26 липня Іран звинуватив Україну в атаці на цивільне судно в Каспійському морі, внаслідок чого загинув один моряк. Зеленський повідомив про "дуже хороші результати" ударів на Каспії, зазначивши, що ціллю було судно, яке використовували для перевезення військових вантажів до росії.