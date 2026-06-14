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Трамп також провів розмову з путіним

14 червня 2026, 20:02
Трамп також провів розмову з путіним
У москві заявляють, що обговорювали війну проти України та можливі переговорні контакти.

Президент США Дональд Трамп у неділю, 14 червня, провів телефонну розмову з правителем кремля путіним.

Про це заявив радник глави рф Юрій Ушаков. 

За його словами, розмова тривала близько 55 хвилин і торкалася, зокрема, війни проти України.

У москві стверджують, що Трамп нібито знову виступив за якнайшвидше припинення бойових дій та висловив готовність впливати на Київ і європейських партнерів США для просування переговорного процесу.

Також, за версією російської сторони, путін заявив, що удари по мирній інфраструктурі в росії не змінять ситуацію на фронті. Окремо він нібито запропонував провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у москві.

У кремлі також повідомили, що сторони домовилися про можливі нові контакти за участю спецпредставників США.

Офіційного підтвердження змісту розмови з боку Білого дому наразі не було.

Раніше ввечері неділі ми писали, що Зеленський зателефонував Трампу.

 
РосіяСШАДональд Трамп

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