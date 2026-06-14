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Зеленський зателефонував Трампу

14 червня 2026, 18:31
Зеленський зателефонував Трампу
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Розмова тривала більше 30 хвилин.

Президент України Володимир Зеленський 14 червня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. 

За його словами, розмова тривала понад 30 хвилин. Під час бесіди Зеленський привітав Трампа з днем народження, а також сторони обговорили ключові питання, зокрема переговорний процес.

"Відбулася нормальна розмова. Президент привітав Трампа з днем народження і вони встигли обговорити все найважливіше, зокрема ідеї щодо переговорів", – зазначило джерело.

Деталі розмови наразі не розкриваються.

Раніше ми писали, що двосторонні переговори Трампа і Зеленського на G7 не передбачені.

 
Дональд ТрампВолодимир Зеленськийрозмова

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