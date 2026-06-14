Зеленський зателефонував Трампу

Розмова тривала більше 30 хвилин.

Президент України Володимир Зеленський 14 червня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

За його словами, розмова тривала понад 30 хвилин. Під час бесіди Зеленський привітав Трампа з днем народження, а також сторони обговорили ключові питання, зокрема переговорний процес.

"Відбулася нормальна розмова. Президент привітав Трампа з днем народження і вони встигли обговорити все найважливіше, зокрема ідеї щодо переговорів", – зазначило джерело.

Деталі розмови наразі не розкриваються.

Раніше ми писали, що двосторонні переговори Трампа і Зеленського на G7 не передбачені.