Трамп погрожує ЄС тарифами через штрафи для Apple, Meta, Amazon та Google

Президент США оголосив про негайне розслідування щодо практики "пограбування" американських компаній.

Трамп звинуватив Євросоюз у тому, що він знову оштрафував великі американські технологічні компанії без жодних пояснень, та пообіцяв відповісти тарифами.

Про це він написав у Truth Social та X.

За даними Трампа, ЄС наклав штрафи на Apple у розмірі $15 млрд, Meta – $3 млрд, Amazon – $2,5 млрд та Google – $1 млрд, що доводить загальну суму збитків Google до понад $18 млрд з урахуванням попередніх штрафів. "Ця незаконна та вкрай дискримінаційна практика не продовжиться під час адміністрації Трампа", – зазначив він.

Президент США оголосив про негайне розслідування щодо практики "пограбування" американських компаній. "Євросоюз заплатить дуже високу ціну за цю незаконну та вкрай неетичну поведінку, про яку я їх постійно попереджав. Штрафи будуть повністю скасовані", – написав Трамп, додавши, що тарифні обмеження будуть запроваджені якомога швидше.