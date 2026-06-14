У Чехії пролунали заклики скасувати захист для українських біженців

Ініціатором виступив лідер партії SPD Томіо Окамура.

Лідер чеської партії Tomio Okamura Томіо Окамура виступив за припинення дії статусу тимчасового захисту для українців, які перебувають у Чехії.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

За словами політика, кількість українських біженців у країні нібито є надмірною, тому механізм тимчасового захисту варто скасувати.

Водночас представники інших чеських політичних сил не підтримали таку позицію.

Вони наголосили, що українці є важливою частиною чеського ринку праці та працюють у сферах, де спостерігається дефіцит кадрів, зокрема в будівництві, медицині та соціальних послугах.

Ще взимку ми писали, що у Чехії партія спікера готує "міграційний зашморг" для біженців з України.