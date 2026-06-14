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У Чехії пролунали заклики скасувати захист для українських біженців

14 червня 2026, 20:43
У Чехії пролунали заклики скасувати захист для українських біженців
Фото: gettyimages.com
Ініціатором виступив лідер партії SPD Томіо Окамура.

Лідер чеської партії Tomio Okamura Томіо Окамура виступив за припинення дії статусу тимчасового захисту для українців, які перебувають у Чехії. 

Про це повідомляє Ceske Noviny.

За словами політика, кількість українських біженців у країні нібито є надмірною, тому механізм тимчасового захисту варто скасувати.

Водночас представники інших чеських політичних сил не підтримали таку позицію.

Вони наголосили, що українці є важливою частиною чеського ринку праці та працюють у сферах, де спостерігається дефіцит кадрів, зокрема в будівництві, медицині та соціальних послугах.

Ще взимку ми писали, що у Чехії партія спікера готує "міграційний зашморг" для біженців з України.

 
війнаЧехіябіженці

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