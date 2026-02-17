Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Чехії партія спікера готує "міграційний зашморг" для біженців з України

17 лютого 2026, 08:07
В Чехії партія спікера готує
Фото: gettyimages.com
У чеській коаліційній раді назріває серйозна дискусія щодо подальшого перебування українських біженців в країні.
Голова Палати депутатів Чехії Томіо Окамура та його партія SPD виступили проти спрощеного довгострокового проживання для українських біженців, вимагаючи однакових умов для всіх іноземців.
 
Про це написало видання Ceske Noviny.
 
У чеській коаліційній раді назріває серйозна дискусія щодо подальшого перебування українських біженців в країні. Так, Томіо Окамура заявив про намір заблокувати проєкт постанови, який мав би спростити перехід українців на статус довгострокового проживання вже цього року.
 
Таким чином, жорстка позиція політичної сили SPD може суттєво ускладнити легалізацію для тисяч українських родин, які розглядають Чехію як місце для тривалого життя. Голова нижньої палати чеського парламенту наголосив, що його міністри голосуватимуть проти проєкту МВС. Основна претензія полягає у вимозі дотримання загальних правил для всіх без винятку іноземців.
 
"Необхідно, щоб усі відповідали стандартним умовам і не було жодних винятків. Жоден іноземець не повинен мати спрощених умов порівняно з іншими", - каже Окамура.
 
Наразі коаліція працює над глобальним посиленням міграційного законодавства. Очікується, що Міністерство внутрішніх справ підготує новий суворий закон про перебування іноземців до травня 2026 року.
 
Згідно з чинним регламентом МВС, біженці з України можуть претендувати на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання лише за дотримання жорстких критеріїв:
 
  • Термін перебування: не менше двох років у статусі тимчасового захисту.
  • Фінансова стабільність: офіційний річний дохід має перевищувати 440 тисяч чеських крон (приблизно 17,4 тисячі євро).
 
Громадські організації вже неодноразово критикували ці умови, називаючи їх занадто суворими та доступними лише для вузького кола осіб.
 
Ситуація з легалізацією українців у Чехії на початок 2026 року виглядає наступним чином:
 
  • Загальна кількість: станом на кінець 2025 року тимчасовий захист мали 393 056 осіб (близько 3,6% населення Чехії).
  • Попит на статус: у 2025 році заявки на довгострокове проживання подали близько 80 тисяч українців.
  • Результат: лише понад 16 тисяч осіб змогли успішно пройти перевірку та отримати дозвіл.
 
Тимчасовий захист наразі гарантує українцям доступ до медицини, освіти та ринку праці, проте питання довгострокової перспективи залишається відкритим через політичні розбіжності всередині чеської влади.
Чехіябіженцівійна в Україніросія окупанти

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється