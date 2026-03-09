Зустріч трьох делегацій відкладено через Іран – Зеленський

Плановані на цей тиждень переговори України, США та росії перенесено за ініціативою американської сторони.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що тристоронні переговори делегацій України, США та росії, заплановані на цей тиждень, відкладаються за пропозицією американської сторони.

Про це глава держави написав на своїй сторінці на Facebook-сторінці.

"Провів нараду з нашою переговорною командою. Важливо, що фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони, відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни". - зазначив Зеленський.

За йог словами, команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, наскільки це нам відомо передусім завдяки діяльності наших розвідок.

"Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни росії проти України", - зазначив він.

Також він сказав, що росіяни намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та – ширше – усього Заходу.

"Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо. Дякую всім, хто допомагає!", - підсумував глава держави.

На початку березня ми писали, що переговори можуть перенести з Абу-Дабі.