Трамп незадоволений новим верховним лідером Ірану

Президент США відмовився коментувати наступника Алі Хаменеї, зазначивши, що "не задоволений" його обранням.

Американський президент Дональд Трамп висловив незадоволення обранням нового верховного лідера Ірану.

Про це повідомляє The New York Post.

На запитання журналістів про його плани стосовно наступника вбитого верховного лідера Алі Хаменеї, його сина Моджтаби Хаменеї, Трамп відповів:

"Цього я вам не скажу. Я ним не задоволений".

Це обрання відбулося після несподіваної смерті Алі Хаменеї, який очолював Іран понад 30 років. Його син, Моджтаба Хаменеї, став новим верховним лідером, що викликало широкий міжнародний резонанс. Обрання нового лідера відбувалося на фоні напруженої внутрішньої та регіональної політики Ірану, включно з конфліктами на Близькому Сході та санкційною політикою США.

Експерти зазначають, що реакція адміністрації США на це рішення може вплинути на подальші дипломатичні контакти та баланс сил у регіоні. Поки що Трамп не розкрив жодних деталей щодо можливих кроків США у відповідь на обрання Моджтаби Хаменеї.

У свою чергу, іранські оглядачі наголошують, що новий верховний лідер отримав підтримку ключових політичних і релігійних еліт країни, що забезпечує йому стабільну позицію всередині держави, попри критику з боку зовнішніх гравців.

Заява Трампа стала першою офіційною реакцією США на нове керівництво Ірану і відразу привернула увагу міжнародних медіа, викликавши обговорення можливих сценаріїв розвитку подій у регіоні.

Ми писали, що новий верховний лідер Ірану посилює військову і політичну стійкість режиму.