Новий верховний лідер Ірану посилює військову і політичну стійкість режиму – Reuters

Затягування конфлікту призвело до зростання цін на нафту.

Обрання Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану свідчить про те, що прихильники жорсткої лінії залишаються при владі у Тегерані. Схоже, шлях до швидкого припинення війни на Близькому Сході закривається.

Про це пише Reuters.

Перспектива, що перебої з глобальними постачаннями енергії триватимуть довше, ніж очікувалось, вже призвела до рекордного зростання цін на нафту та різкого падіння світових фондових ринків. Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли більш ніж на 14% до 105,80 долара за барель о 13:07 за Києвом.

Нового верховного лідера Ірану обрали 8 березня. 56-річний Моджтаба має значний вплив та тісні зв'язки з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), а також з його добровольчою парамілітарною силою Басідж. Політична система Ірану згуртувалася навколо Моджтаби, який замінить свого батька, Алі Хаменеї, вбитого внаслідок ударів у перший день війни. Політики та інституції видали клятви вірності.

Водночас іранці, з якими поспілкувались журналісти, розділились у думках. Прихильники влади були в захваті від цього вибору, а опоненти боялися, що це зруйнує їхні надії на зміни. Багато хто святкував вбивство Хаменеї-старшого, але відтоді немає ознак антиурядової активності.

"Гвардія та система все ще потужні. У них є десятки тисяч військовослужбовців, готових боротися за збереження цього режиму. Ми, народ, нічого не маємо", – каже 34-річний Бабак, бізнесмен з центрального міста Арак.