В Ірані обрали нового верховного лідера

04 березня 2026, 08:08
В Ірані обрали нового верховного лідера
GLOBAL LOOK PRESS
Моджтаба Хаменеї - один із синів Алі Хаменеї та впливовий шиїтський духовний діяч.

Сина загиблого під час ізраїльських атак Алі Хаменеї Моджтабу обрали наступним верховним лідером Ірану.

Про це пише Iran International з посиланням на джерела.

Як пише медіа, Рада експертів Ірану обрала Моджтабу Хаменеї наступним Верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

До представлення нового лідера Ірану його обовʼязки виконує рада, що складається з президента країни Масуда Пезешкіана, голови судової влади Голам-Хоссейна Мохсені-Еджея та одного з юристів Ради вартових Конституції — аятоли Аліреза Арафі.

Моджтаба Хаменеї - один із синів Алі Хаменеї та впливовий шиїтський духовний діяч. Протягом багатьох років його вважали однією з ключових фігур у кулуарах іранської політики, зокрема через тісні зв’язки з керівництвом КВІР.

Як пише агентство Reuters, Моджтаба вважається прихильником жорсткого консервативного табору Ірану, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо противників режиму та зовнішніх ворогів. 

2019 року США ввели проти нього санкції.

Агентство Bloomberg у січні писало, що Моджтаба Хаменеї управляє великою інвестиційною імперією та має доступ до швейцарських банківських рахунків та британської елітної нерухомості вартістю понад 100 мільйонів доларів.

Відомо, що Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок удару ізраїльських військових. Операцію, за даними джерел, провели сили Армія оборони Ізраїлю.

