Мерц розпочав переговори з Трампом у Вашингтоні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Повідомлення про це розмістили на інформаційних ресурсах Білого дому.

Мерц і Трамп почали зустріч в Овальному кабінеті, початок якої був публічним і транслювався.

Трамп у публічній частині схвально висловився про Мерца й відносини США та Німеччини.

Мерц зазначив, що Німеччина й США сходяться у баченні того, що правління "жахливого режиму у Тегерані" має завершитись, та зазначив, що вони обговорять потенційні варіанти майбутнього Ірану, повідомляє CNN.

"Усі ми сподіваємося, що ця війна завершиться якнайшвидше. Тож ми сподіваємося, що ізраїльська й американська армія роблять правильні речі, щоб довести справу до кінця, і щоб там була нова влада, і Іран повертався о миру й свободи", – зазначив канцлер.

Він сказав, що планують обговорювати також російсько-українську війну і торгові питання.