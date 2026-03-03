Норвегія допускає співпрацю з Францією у сфері ядерного стримування

Журналісти зауважують, що готовність Осло розпочати переговори — це ще один з прикладів того, як європейські країни змінюють свої стратегії безпеки після нападу росії на Україну.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив у вівторок, 3 березня, що його країна готова розпочати переговори з Парижем про те, як французька ядерна зброя може сприяти безпеці європейського континенту.

Про це повідомляє видання Politico.

"Ми готові обговорити це в рамках угоди про партнерство з Францією. Але наша ядерна політика залишається твердою. Ми не матимемо ядерної зброї на норвезькій землі в мирний час", — заявив Ейде у норвезькому парламенті.

Журналісти зауважують, що готовність Осло розпочати переговори — це ще один з прикладів того, як європейські країни змінюють свої стратегії безпеки після нападу росії на Україну, а також побоюються покладатися на Сполучені Штати після переобрання Дональда Трампа на другий термін.

Ейде каже, що Норвегія, яка є однією з найближчих союзниць США в Європі, також планує посилювати оборонну співпрацю з Британією, Німеччиною, Нідерландами та Польщею.

Співпраця з Парижем може включати спільні навчання та тимчасове розгортання французьких винищувачів Rafale, здатних нести ядерну зброю, в інших європейських країнах.