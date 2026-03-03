Трамп оголосив про розрив відносин з Іспанією

За словами Трампа, він доручив міністру фінансів Скотту Бессенту припинити всі контакти з Мадридом.

Президент США Дональд Трамп заявив про припинення всіх відносин з Іспанією після її відмови надати американським військовим доступ до баз для операції проти Ірану.

Про це повідомляє Rapid Response.

За словами Трампа, він доручив міністру фінансів Скотту Бессенту припинити всі контакти з Мадридом. При цьому американський лідер позитивно оцінив позицію Німеччини та висловив невдоволення діями Великої Британії.

Раніше Іспанія відмовилася підтримувати операцію США проти Ірану, після чого американські літаки були виведені з баз у Морон-де-ла-Фронтера та Рота. Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що йдеться приблизно про 12 літаків-заправників KC-135, призначених для дозаправки винищувачів у повітрі.

Вона наголосила, що співпраця зі США має відбуватися в межах міжнародного права, а нинішні кроки Вашингтона є односторонніми і не підтримані такими організаціями, як ООН, НАТО чи ЄС. За її словами, літаки вже перемістили на інші бази в Німеччині та Франції.