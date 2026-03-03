ЄС закликає Україну відкрити доступ до "Дружби" для перевірки транзиту

Українська сторона, своєю чергою, запевняє, що технічні фахівці компанії Нафтогаз вже надали європейським колегам підтвердження серйозних пошкоджень нафтопроводу.

Країни Європейського Союзу закликають Україну надати доступ до нафтопроводу "Дружба", щоб переконатися у відновленні транзиту нафти.

За інформацією видання Financial Times, прохання було відхилене через питання безпеки.

Посол ЄС в Україні, Катаріна Матернова, через офіс українського президента звернулася з проханням дозволити оглянути пошкоджений нафтопровід "Дружба", але отримала відмову.

Дипломатичні джерела в ЄС повідомили, що європейські країни, налаштовані на співпрацю з Україною, і Єврокомісія неодноразово зверталися до Києва з проханням дозволити оцінити збитки на трубопроводі. Під час свого візиту до Києва 24 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта також попросили українське керівництво дозволити доступ до трубопроводу, але і їм було відмовлено.

Одним із топ-дипломатів ЄС було зазначено, що Київ своїм рішенням дав привід Угорщині заблокувати надання кредиту ЄС Україні. Дипломат також висловив здивування з приводу того, що Україна не задокументувала і не надала докази того, що нафтопровід зазнав серйозних пошкоджень.

Українська сторона, своєю чергою, запевняє, що технічні фахівці компанії Нафтогаз вже надали європейським колегам підтвердження серйозних пошкоджень нафтопроводу. Генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький розповів, що в результаті російського удару в резервуарі, де зберігалося 75 тисяч кубометрів нафти, спалахнула пожежа, яку гасили протягом 10 днів. Унаслідок вибуху було пошкоджено важливе обладнання, силові кабелі та систему виявлення витоків.

"Зважаючи на масштаб пошкоджень, повна оцінка збитків займе певний час і буде представлена найближчим часом", — зазначив Корецький.

Українська компанія "УкрТрансНафта" повідомила, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, але постійні російські атаки ускладнюють безпечне відновлення трубопроводу.

Один з українських посадовців зазначив, що відновлення трубопроводу, який постачає нафту з росії до країн, що підтримують росію, є складним завданням під час війни, і запитав: "Чому ми маємо ремонтувати трубопровід у таких умовах, без перемир'я?"

Президент Володимир Зеленський раніше критикував лідерів Угорщини та Словаччини за прагматичний підхід до вирішення проблем з "Дружбою", не враховуючи витрат, яких Україні коштує цей транзит та ремонт нафтопроводу.

Нагадаємо, постачання нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба" були припинені з 27 січня після атаки росії на помпові установки. Після цього на прохання Києва угорська компанія MOL імпортувала близько 35 000 тонн української нафти.