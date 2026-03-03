Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Кіпр звинуватив Британію через атаку іранських дронів на авіабазу

03 березня 2026, 18:34
Кіпр звинуватив Британію через атаку іранських дронів на авіабазу
Кіпр. Фото: beauty-places.com
Кіпрська сторона заявила, що відсутність чітких роз’яснень щодо використання британських баз фактично втягнула острів у кризу на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Кіпр звинуватив Велику Британію у недостатній комунікації, яка, за твердженням уряду, призвела до атак іранських безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.

Про це повідомляє Politico.

Кіпрська сторона заявила, що відсутність чітких роз’яснень щодо використання британських баз фактично втягнула острів у кризу на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Речник уряду Константінос Летімбіотіс наголосив, що в офіційних заявах Лондона не було чітко зазначено, що бази на Кіпрі використовуватимуться виключно в гуманітарних цілях. За його словами, уряд висловить офіційне дипломатичне невдоволення та подасть відповідну скаргу.

Також у Нікосії заявили, що не виключають перегляду статусу британських військових баз. Одночасно підкреслюється, що місцевих мешканців поблизу бази Акротирі не було своєчасно попереджено про загрозу, що викликало додаткове занепокоєння.

Нагадаємо, 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі зазнала атаки іранського безпілотника. Згодом повідомлялося про повторний удар дронів. Через загрозу евакуювали людей з аеропорту міста Пафос, розташованого за 60 кілометрів від бази. У відповідь на інцидент Греція оголосила про направлення на Кіпр двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16.

Париж також направить на Кіпр ракетні комплекси, засоби протидії безпілотникам та фрегат після атаки на британську авіабазу "Акротирі".

ІранКіпрдрониБританія

