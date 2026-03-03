Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп заявив, що Іран запізнився з переговорами

03 березня 2026, 17:37
Трамп заявив, що Іран запізнився з переговорами
Фото: reuters.com
Адже ВПС, ВМС та керівництво країни "зникли", пояснив він.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран після початку операції "Епічна лють" хоче відновити переговори. Але Штати – проти. 

"Їхня протиповітряна оборона, Військово-повітряні сили, Військово-морський флот і керівництво зникли, – написав Трамп. – Вони хочуть вести переговори. Я сказав: "Занадто пізно". 

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт розповіла, які завдання ставлять перед собою США в рамках цієї операції. Окрім недопущення отримання ядерної зброї, йдеться також про знищення ракетного арсеналу Ірану, ВМС країни, блокування діяльності терористичних структур режиму та саморобних вибухових пристроїв – так званих "кустарних бомб", які виготовляють не на заводах, а в польових умовах з підручних матеріалів. 

На тлі ескалації Сполучені Штати оголосили про закриття своїх дипломатичних місій у Саудівській Аравії та Кувейті після того, як обидва посольства зазнали атак іранських безпілотників. За даними CNN, посольство в Ер-Ріяді закрилося після удару двох дронів, а місія в Кувейті призупинила роботу "до подальших повідомлень", при цьому частину персоналу евакуювали. Повідомляється, що дипломатичні будівлі могли потрапити під удари неодноразово.

Крім того, Державний департамент США закликав американських громадян покинути 14 країн Близького Сходу, серед яких Іран, Ірак, Ізраїль, Ліван, Саудівська Аравія, Кувейт, Катар та інші держави регіону. Рішення ухвалене на тлі загострення безпекової ситуації та ризиків нових атак.

