Норвегія заявила, що війна з Іраном може знову підняти питання російського газу в ЄС

Операція проти Ірану загострює газову кризу в Європі.

Міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд заявив 3 березня, що вплив військових ударів США та Ізраїлю по Ірану, а також запусків іранських безпілотників і ракет проти сусідів може знову відкрити дискусію в Європейському Союзі щодо заборони імпорту російського природного газу.

Ціни на газ у Європі цього тижня зросли на 75%, досягнувши багаторічних максимумів, оскільки бойові дії в Ірані та навколо нього вплинули на експорт газу з Перської затоки.

Про це інформує Reuters.

Крім того, великий експортер зрідженого природного газу (ЗПГ) Катар припинив виробництво 2 березня.

"ЄС чітко заявив, що хоче звільнитися від російської нафти та газу, але події останніх трьох-чотирьох днів також були складними. З огляду на геополітичну ситуацію, яку ми бачимо зараз, я вважаю, що дебати будуть відроджені", — повідомив Осланд на конференції в Осло.

В агентстві додають, що Норвегія є найбільшим виробником газу в Європі, задовольняючи близько 30% попиту. Вона також постачає близько 20% нафти континенту.