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NY Post: росія готує масштабніші удари по Україні взимку

11 червня 2026, 18:31
NY Post: росія готує масштабніші удари по Україні взимку
з вільних джерел
путін робить ставку на гуманітарну кризу.

російська армія цієї зими може розширити перелік цілей для масованих ударів по Україні. Окрім енергетики, удари будуть спрямовані по залізниці та водній інфраструктурі.

Про це повідомляє New York Post із посиланням на оцінки аналітиків.

Старша наукова співробітниця CSIS Марія Снєгова зазначила, що путін "знову чекатиме зими, щоб відновити масштабні удари та створити гуманітарну кризу, аби домогтися поступок у питанні Донбасу". За її словами, удари будуть навіть масштабнішими, ніж минулої зими. Це відбувається після провального весняного наступу, коли росія вперше за три роки втратила більше території, ніж захопила.

Водночас економіка рф занурюється в кризу. Дефіцит федерального бюджету за перші п'ять місяців 2026 року зріс до $81,4 млрд, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Витрати зросли на 17%, тоді як доходи від нафти та газу впали майже на 30%. Золотий запас рф у квітні скоротився на 5,7 тонни, що є найбільшим падінням за 25 років.

Темпи набору контрактників у травні впали приблизно до 30 000 осіб на місяць, що менше за кількість втрат за той самий період. кремль почав цілеспрямовано звертатися до студентів університетів, встановивши 2% квоту з набору чоловіків. В одному зі злитих записів директорка сибірського коледжу назвала 18-річних студентів "боягузами" за відмову йти на війну.

Експертка ISW Катерина Степаненко попередила, що кремль може скористатися обмеженнями інтернету для запровадження непопулярних рішень без масових протестів, включно з новою мобілізацією та можливою націоналізацією майна московської еліти.

Владімір Путінзимаатакаросія окупанти

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