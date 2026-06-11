Китай різко скасував дипломатичні зустрічі з Євросоюзом

Причин скасування Пекін не назвав.

Китай раптово скасував дві важливі дипломатичні зустрічі з ЄС на тлі загострення торговельної напруженості.

Про це пише FT.

Скасовані зустрічі включали обговорення на міністерському рівні з цифрових питань та переговори за участю заступника генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Олофа Скоога. Причин скасування Пекін не назвав, однак обидві сторони часто використовують таку тактику для демонстрації незадоволення.

Китайський експорт до ЄС з січня по травень зріс на 16,4% порівняно з попереднім роком. Торговельний дефіцит ЄС наразі становить мільярд євро на день. У відповідь Єврокомісія погрожує новими митами та розпочала три антидемпінгові розслідування. Також оновлено законодавство про кібербезпеку для виключення Huawei з телекомунікаційних мереж.

"Пекін не хоче торговельної війни з ЄС, проте вживатиме рішучих контрзаходів, якщо ЄС і надалі буде націлюватися на китайські компанії", – заявило державне агентство Xinhua.

Аналітики вважають, що Пекін намагається зробити попередження лідерам ЄС напередодні саміту наступного тижня в Брюсселі, де очікується обговорення посилення заходів щодо Китаю. Наприкінці червня для переговорів до Європи має прибути міністр торгівлі Китаю Ван Вентао. Єврокомісія заявила, що скасовані зустрічі "переносяться на інші терміни".