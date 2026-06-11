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Трамп заявив про скасування ударів по Ірану на тлі просування переговорів

11 червня 2026, 21:51
Трамп заявив про скасування ударів по Ірану на тлі просування переговорів
Фото: gettyimages.com
Причиною він назвав погодження "фінальних пунктів" майбутньої угоди між сторонами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані удари та бомбардування по Ірану, про які повідомляв кількома годинами раніше. Причиною він назвав погодження "фінальних пунктів" майбутньої угоди між сторонами.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, зазначивши, що переговори з Іраном були винесені на найвищий рівень і затверджені всіма учасниками. За його словами, домовленості погоджені "в загальному плані та в найдрібніших деталях".

Він також перерахував низку країн, які, за його словами, брали участь у процесі узгодження, зокрема США, Ізраїль, Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Туреччину, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йорданію та Єгипет.

Трамп додав, що морська блокада залишатиметься чинною до остаточного підписання угоди, а час і місце її оформлення оголосять найближчим часом. Водночас він уже не вперше заявляє про наближення домовленостей з Іраном, які раніше так і не були реалізовані.

Раніше Трамп анонсував сьогодні ввечері "дуже сильний удар" по Ірану. Він також сказав, що США в майбутньому захоплять острів Харк та іранські об'єкти нафтової інфраструктури.

СШАІранДональд Трамппереговори

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