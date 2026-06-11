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Трамп анонсував "дуже сильний удар" по Ірану

11 червня 2026, 16:33
Трамп анонсував
Facebook / The White House
Нафта вже зросла до $94,58 за барель на тлі чергової ескалації, яка триває попри формально діючий режим припинення вогню.

Президент Дональд Трамп анонсував, що цієї ночі США завдадуть "дуже сильного удару" по Ірану.

Про це він написав у Truth Social.

"У недалекому майбутньому ми візьмемо під контроль острів Харг та інші об'єкти нафтової інфраструктури й встановимо повний контроль над їхніми нафтовими та газовими ринками", – написав Трамп, додавши, що це відбудеться "так само, як ми зробили це з Венесуелою".

Острів Харг є головним нафтоекспортним хабом Ірану в Перській затоці. Заява Трампа спричинила різке зростання нафтових цін: ф'ючерси на Brent сягнули $94,58 за барель, а на WTI, $91,74.

Нові удари стали черговим витком ескалації, яка почалася 28 лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран, ліквідувавши верховного лідера Алі Хаменеї та близько 40 ключових посадовців. Відтоді сторони неодноразово обмінювалися ударами, однак режим припинення вогню від 8 квітня формально продовжує діяти. У ніч проти 8 червня Іран вперше з квітня атакував Ізраїль балістичними ракетами, після чого США вдарили по іранських об'єктах ППО.

СШАІранДональд Трамп

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