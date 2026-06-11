Діалог США та Ірану не зупинили авіаудари – CNN

Дипломатичний діалог між Вашингтоном і Тегераном триває навіть після ескалації військових дій.

Сполучені Штати та Іран продовжують переговори щодо можливої мирної угоди, попри нічний обмін авіаударами між сторонами.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дипломатичне джерело, обізнане із ситуацією.

За словами співрозмовника, переговорний процес не був зупинений, навіть попри ескалацію, яка відбулася в ніч проти четверга та могла ускладнити дипломатичні зусилля.

Також повідомляється, що делегація Катару, який виступає посередником у переговорах, залишила Тегеран у четвер вранці після зустрічей з іранськими офіційними особами.

Джерело зазначає, що катарські представники перебували в Ірані під час нічних ударів США, однак продовжували координацію переговорного процесу до ранку 11 червня.

Катар відіграє роль посередника між сторонами, координуючи контакти між Вашингтоном і Тегераном на тлі загострення ситуації в регіоні.

Нагадаємо, що США атакували військові об'єкти в Ірані.