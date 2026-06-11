Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Діалог США та Ірану не зупинили авіаудари – CNN

11 червня 2026, 13:59
Діалог США та Ірану не зупинили авіаудари – CNN
Фото: з вільних джерел
Дипломатичний діалог між Вашингтоном і Тегераном триває навіть після ескалації військових дій.

Сполучені Штати та Іран продовжують переговори щодо можливої мирної угоди, попри нічний обмін авіаударами між сторонами. 

Про це повідомляє CNN із посиланням на дипломатичне джерело, обізнане із ситуацією.

За словами співрозмовника, переговорний процес не був зупинений, навіть попри ескалацію, яка відбулася в ніч проти четверга та могла ускладнити дипломатичні зусилля.

Також повідомляється, що делегація Катару, який виступає посередником у переговорах, залишила Тегеран у четвер вранці після зустрічей з іранськими офіційними особами.

Джерело зазначає, що катарські представники перебували в Ірані під час нічних ударів США, однак продовжували координацію переговорного процесу до ранку 11 червня.

Катар відіграє роль посередника між сторонами, координуючи контакти між Вашингтоном і Тегераном на тлі загострення ситуації в регіоні.

Нагадаємо, що США атакували військові об'єкти в Ірані.

 

СШАІран

Останні матеріали

Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Політика
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Переклад iPress – 11 червня 2026, 08:19
Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Переклад iPress – 10 червня 2026, 13:41
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Технології
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 червня 2026, 11:05
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Політика
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Переклад iPress – 10 червня 2026, 09:22
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється