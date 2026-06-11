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США атакували військові об'єкти в Ірані

11 червня 2026, 09:47
США атакували військові об'єкти в Ірані
Фото: afp.com
Операцію провели за наказом президента Трампа.

США за наказом президента Дональда Трампа завдали серії ударів по військових об'єктах на території Ірану. 

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише Axios.

У CENTCOM заявили, що операція розпочалася о 17:15 за східним часом і стала відповіддю на "триваючу агресію Ірану". Американські військові наголосили, що удари були завдані в межах самооборони.

За даними видання, адміністрація Трампа розглядає операцію як спосіб посилити тиск на Тегеран і змусити його повернутися до переговорів щодо мирної угоди.

Напередодні Трамп звинуватив іранське керівництво у зриві переговорного процесу та пригрозив новими атаками.

Міністр оборони США Піт Гегсет також заявив, що американські сили мають намір завдати потужного удару по іранській військовій інфраструктурі, якщо Тегеран не змінить своєї позиції.

За інформацією джерел Axios, основними цілями стали системи протиповітряної оборони, радіолокаційні комплекси та центри управління безпілотниками на півдні Ірану.

Пізніше CENTCOM повідомило, що протягом ночі удари були розширені. Американські військові атакували об'єкти спостереження, системи зв'язку та засоби ППО в різних районах країни.

У командуванні зазначили, що в операції брали участь підрозділи ВПС, ВМС та Корпусу морської піхоти США, які застосували високоточні боєприпаси проти цілей, що, за оцінкою Вашингтона, становили загрозу для американських військових та міжнародного судноплавства в регіоні.

Іранське агентство Tasnim із посиланням на військове джерело заявило, що Тегеран готує відповідь на американські удари. Раніше керівництво Ірану називало погрози Трампа проявом "відчаю", а не сили.

У середу, 10 червня, Трамп заявив, що Іран втратив шанс на угоду і тепер "заплатить" за це.

 

СШАІранвійна

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