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The Telegraph: удари по Wildberries мають змусити росіян відчути війну

24 липня 2026, 17:41
The Telegraph: удари по Wildberries мають змусити росіян відчути війну
соцмережі
Удари вже позначилися на російському бізнесі.

Україна змінила тактику далекобійних ударів по росії, зосередившись на логістичних центрах найбільшого російського маркетплейсу Wildberries. Така стратегія має завдати не лише економічних, а й психологічних втрат.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, після серії атак на нафтову інфраструктуру українські безпілотники почали уражати склади Wildberries та інших операторів електронної комерції. Лише за останні дні було атаковано щонайменше сім логістичних комплексів Wildberries, що, за оцінками, призвело до втрати близько 15% складських площ компанії.

Пожежі після ударів виникли на об'єктах у Краснодарі, Невинномиську, московській області, а також поблизу Санкт-Петербурга. російські Telegram-канали також повідомляли про можливі атаки на склади у Твері та окупованому Сімферополі.

Президент України Володимир Зеленський назвав термінали Wildberries законною військовою ціллю, зазначивши, що вони можуть використовуватися для постачання товарів російській армії. Водночас російська влада та сама компанія це заперечують.

The Telegraph зазначає, що удари вже позначилися на російському бізнесі. Напередодні атак Wildberries змінив умови договорів із продавцями, знявши із себе відповідальність за збитки від атак безпілотників. Після цього аналогічні кроки зробили й інші великі маркетплейси.

За оцінками російських аналітиків, лише на двох пошкоджених складах могла зберігатися продукція на суму від 150 до 235 млрд рублів (1,9–3 млрд доларів), а відновлення логістичних центрів може коштувати ще 22–36 млрд рублів.

На думку опитаних виданням експертів, нова тактика України покликана не лише послабити російську економіку, а й зробити наслідки війни відчутними для пересічних росіян, підриваючи створену пропагандою ілюзію нормального життя.

війнаудари по рфWildberries

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