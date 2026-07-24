Через умови угоди компанія після оподаткування очікує збитків приблизно на $233 млн за підсумками 2026 року.

Британська компанія Reckitt, якій належать бренди Durex, Dettol, Finish, Vanish, Nurofen та Strepsils, домовилася про продаж свого бізнесу гігієнічних товарів у росії місцевій компанії Arnest Management LLC.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Завершити угоду планують у другій половині 2026 року після отримання необхідних дозволів. До нового власника перейдуть виробничий майданчик поблизу москви, місцеві торговельні марки та близько 400 працівників. Глобальні бренди Reckitt Arnest не отримає. Через умови угоди компанія після оподаткування очікує збитків приблизно на $233 млн за підсумками 2026 року. Проданий підрозділ забезпечував близько 1% чистого виторгу Reckitt у 2025 році. Бізнес товарів для здоров'я компанія збереже та продовжить постачання цієї продукції в росію.

Нагадаємо, вихід західного бізнесу з росії залишається дорогим через обмеження кремля. Влада вимагає продавати активи щонайменше з 50% знижкою від ринкової вартості та сплачувати одноразовий внесок у 15% від вартості активів.